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    نقل اكثر من 103 الف طن من الشحن جوا خلال يناير – مارس

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم نقل 103 ألف 656 طن من الشحن جوا خلال أشهر يناير - مارس للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه حجم البضائع المستوردة بلغ 3758 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل اكثر من 103 الف طن من الشحن جوا خلال يناير – مارس
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