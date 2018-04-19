نقل اكثر من 103 الف طن من الشحن جوا خلال يناير – مارس
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم نقل 103 ألف 656 طن من الشحن جوا خلال أشهر يناير - مارس للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه حجم البضائع المستوردة بلغ 3758 طن.
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