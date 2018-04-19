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    كمية الغبار تتجاوز المعيار 26 في المائة بالعاصمة الى الساعة 18.00

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    تواصل إدارة المراقبة الوطنية على البيئة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية متابعات أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون بتشديد إجراءات الرصد منذ اليومين.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الإدارة أن مؤشرات متوفرة عن محطات رصد جودة الهواء المؤتمتة والثابتة تدل الى الساعة الـ 18.00 مساء اليوم على ان كمية الغبار في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون تجاوزت عن المعيار النمطي بنسبة 26 في المائة.

    AZERTAG.AZ :كمية الغبار تتجاوز المعيار 26 في المائة بالعاصمة الى الساعة 18.00
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    كمية الغبار تتجاوز المعيار 26 في المائة بالعاصمة الى الساعة 18.00