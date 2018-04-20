    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال يضرب محافظة شابران

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقع زلزال أمس في أراضي محافظة شابران الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان بمقدار 3.4 درجات على مقياس ريختر. وقعت الهزات الأرضية في الساعة 22:17:20 بالتوقيت المحلي.

    وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة شابران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
    كمية الغبار في الهواء توافق مع المعيار نهار اليوم
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
    كمية الغبار تتجاوز المعيار 26 في المائة بالعاصمة الى الساعة 18.00
    ١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
    الأرصاد الجوية تتوقع تجاوز كمية الغبار الداخلة من شبه الجزيرة العربية عن المعيار الصحي
    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠١]
    الأرصاد الجوية تتوقع 18 مئوية في العاصمة و25 في الأقاليم للغد
    زلزال يضرب محافظة شابران