زلزال يضرب محافظة شابران
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
وقع زلزال أمس في أراضي محافظة شابران الأذربيجانية.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان بمقدار 3.4 درجات على مقياس ريختر. وقعت الهزات الأرضية في الساعة 22:17:20 بالتوقيت المحلي.
وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3 درجات.
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