كمية الغبار في الهواء توافق مع المعيار نهار اليوم

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

تواصل إدارة المراقبة الوطنية على البيئة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية متابعات جودة الهواء في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون بتشديد إجراءات الرصد منذ اليومين.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الإدارة أن مؤشرات الرصد المستمرة تدل نهار اليوم 20 أبريل على ان كمية الدخان الغباري في الهواء توافق مع المعيار الصحي.

وأضافت الإدارة ان سبب ذلك يرجع الى دخول رياح شمالية غربية مساحة البلد.