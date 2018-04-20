كمية الغبار في الهواء توافق مع المعيار نهار اليوم
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
باكو، 20 أبريل، أذرتاج
تواصل إدارة المراقبة الوطنية على البيئة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية متابعات جودة الهواء في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون بتشديد إجراءات الرصد منذ اليومين.
أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الإدارة أن مؤشرات الرصد المستمرة تدل نهار اليوم 20 أبريل على ان كمية الدخان الغباري في الهواء توافق مع المعيار الصحي.
وأضافت الإدارة ان سبب ذلك يرجع الى دخول رياح شمالية غربية مساحة البلد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥٩]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٨]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:١٨]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٣٩]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٣٨]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٠]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك