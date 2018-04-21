الأرصاد الجوية تتوقع مطرا وثلجا نهاية الأسبوع

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس على مساحة البلد ليوم 22 أبريل الأحد غدا.

نقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق ليلا وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية غربية معتدلة نهارا.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 8-10 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتحتمل هبوط الضغط الجوي من 761 ملم زئبقي الى 757 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

وتنتظر في محافظات أذربيجان سماء شبه ممطرة أحيانا وهطول الثلج على الأراضي الجبلية وانقطاعات في الهطول نهارا على معظم المحافظات وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا وفي الجبال بين 5-0 تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي تنتظر الهيئة سماء ممطرة بين الفينة والأخرى وهطول الثلج على المناطق الجبلية محتملة انقطاع الهطول الى المساء تدريجيا وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد حينا لآخر.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا.