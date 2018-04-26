إصلاح سفينة تركمانستانية في أذربيجان

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

جرى إصلاح سفينة عبارة "بركارار" التابعة للأسطول التركمانستاني للتجارة البحرية لدى مصنع إصلاح وإنشاء السفن "زيغ" التابع لشركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الشركة أن السفينة أصلحت بالجودة العالية في الموعد المحدد. وشمل الإصلاح على تنظيف السفينة ما فوق المياه وتحت المياه مع الطلاء مع إصلاح كلي المحركين الرئيسيين ومولدات الديزل و6 مضحات وتسوية النظم الكهربائية.

وخضعت السفينة عقب إعادة البناء والإصلاح الشامل لعمليات اختبارية فنجحت وهي الآن في انتظار عملية التسليم والاستلام.