الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة رعدية وبردا على بعض المحافظات

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس ليوم الثامن والعشرين من أبريل غدا.

أفادت مراسلة أذرتاج أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق ومطر خفيف رذاذا وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاشتداد أحيانا بعد النهار.

وتنتظر درجات الحرارة في شبه جزيرة أبشرون بين 10-14 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وفي باكو العاصمة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا.

وتتوقع الضغط الجوي داخل المعيار النمطي 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 45-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض المحافظات الغربية نهارا وفي معظم المحافظات الباقية مساء سماء رعدية ممطرة أحيانا وسقوط برد على بعض المناطق المتفرقة وضباب ليلا وصباحا على عدة الأماكن وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا نهارا.

وتتوقع درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وفي الجبال بين 5-10 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا.

كما تنبه الهيئة توقعاتها اشتداد رياح شمالية غربية على باكو وشبه الجزيرة في التاسع والعشرين من أبريل ما يؤدي الى انخفاض درجات الحرارة قدر 4-7 مئوية قياسا الى ما كان في الأيام القليلة الماضية.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال رعد نهارا على بعض المناطق وسقوط مطر وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها إبان الرعد.

وتحتمل درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا.