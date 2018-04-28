هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة ورياحية للغد

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها لتوقعات ظروف الطقس ليوم التاسع والعشرين من أبريل الغد الاحد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة انها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة الى غيومة أحيانا وهطول مطر صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-14 مئوية ليلا وبين 16-19 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تتوقع الأرصاد الجوية سماء رعدية ممطرة أحيانا الى غزيرة على عدة مناطق وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على مناطق متفرقة.

وتتوقع درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة سماء ممطرة على بعد المناطق الى غزيرة وتساقط البرد وسقوط ضباب صباحا وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد حينا لآخر.

وتتوقع درجات الحرارة بين 2-14 مئوية ليلا وبين 7-22 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية بين 2-8 مئوية ليلا وبين 7-15 مئوية نهارا.