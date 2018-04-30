الأرصاد الجوية تنتظر سماء غير ممطرة غائمة وارتفاع الحرارة الى 27 مئوية بالأقاليم

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس لغرة مايو أيار الغد.

نقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متغيرة الى غيومة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر الهيئة درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في أجواء شبه جزيرة أبشرون وبين 10-12 مئوية ليلا وبين 20-22 مئوية نهارا في باكو.

وتنتظر الضغط الجوي اعلى من المعيار النمطي 768 ملم زئبقي والرطوبة النسبية بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-55 في المائة نهارا.

وفي محافظات أذربيجان تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا وفي الجبال بين 3-8 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة في نخجوان بين 6-11 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.