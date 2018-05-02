الأرصاد الجوية تتوقع 25 مئوية في العاصمة و28 مئوية في بعض المناطق للغد

باكو، 2 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس ليوم الثالث من مايو الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة انها تتوقع في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون سماء منغيرة غائمة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 11-13 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتتوقع الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

كما تحتمل الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في محافظات أذربيجان مع سماء رعدية وهطول مطر قصير الأجل في النصف الأول من اليوم على بعض المحافظات الغربية وسقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وفي الجبال بين 4-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية وهطول مطر قصير الأجل على بعض المناطق نهارا وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا.