زلزال في محافظة شاكي الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١١:٣٠]
باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)
وقع اليوم الزلزال على بعد 24 كيلومتر شمال غرب محافظة شاكي الأذربيجانية.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان بمقدار 3.0 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 6 كم.
وقعت الهزات الأرضية في الساعة 10:12:46 بالتوقيت المحلي.
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