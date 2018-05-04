مسؤول الديوان الرئاسي للشؤون الدينية يتفقد فعاليات طائفة اليهود الجبليين في باكو

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تفقد مدير قسم المسائل الخاصة بالعلاقات بين الاقوام وبالتعددية الثقافية والدينية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني اعتبار نجفوف فعاليات الطائفة الدينية اليهود الجبليون وكنيس مدينة باكو لهم.

أفادت مراسلة أذرتاج ان مدير القسم تعرف الى صالة العبادة بالكنيس وغرفة الدرس والمكتبة الغنية به وقدمت له معلومات حول نسخة التوراة المخطوطة القيمة التي تحافظ عليها فيه.

وفي اجتماع بقيادة الطائفة الدينية اليهود الجبليون لمدينة باكو أحاط رئيس المؤسسة الدينية ميليخ يفدايف مسؤول الديوان الرئاسي علما بتاريخ اليهود الجبليين معبرا عن امتنانه على اهتمام الدولة واعتنائها للمؤسسة الدينية.

وتحدث اعتبار نجفوف عن اعارة الزعيم العام حيدر علييف دقة واهتماما كبيرين للطائفة الدينية البهود الجبليون وعن مواصلة هذه السياسة في الوقت الحاضر من قبل الرئيس إلهام علييف وقدم الى ميليخ يفدايف كتاب "الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن نموذج أذربيجان للتعددية الثقافية".

وحضر الاجتماع كبير مستشاري قسم المسائل الخاصة بالعلاقات بين الاقوام وبالتعددية الثقافية والدينية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني جيهون محمدوف أيضا.

يذكر ان تاريخ استيطان اليهود في أذربيجان يعود الى ما قبل 2600 سنة فيما أكن الشعب الأذربيجاني دوما مشاعر الصداقة تجاه اليهود القاطنين البلد طوال القرون والمخالطين بين الشعب.

واستوطن اليهود الجبليون أساسا لدى العاصمة باكو ومحافظتي قوبا وأوغوز. وبعد إعادة استقلال أذربيجان بدأت مرحلة جديدة في حياة الأقليات الساكنة في البلد ومن جملتها اليهود بجانب حماية حقوقهم وحرياتهم وتقديم الدعم الحكومي لتطوير وتنمية ثقافاتها ولغاتها ما فتح امام المؤسسات الدينية والطوائف الدينية إمكانات جديدة ومن ضمنهم اليهود الجبليون.

هذا وتنشط حاليا في الجمهورية 6 كنس خاصة بيهود الجبل منها كنيس في باكو و3 كنس في قوبا وكنيسان في أوغوز. وفي قصبة القصبة الحمراء التي يقطنها اليهود الجبليون جماعيا بمحافظة قوبا مؤسسة تعليمية للأطفال اليهود الذين يتعلمون التقاليد والأعراف القومية اليهودية على ايدي المدرسين اليهود.