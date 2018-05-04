الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة غدا على بعض المناطق

باكو، 4 مايو، أذرتاج

نشرت الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعات ظروف الطقس ليوم الخامس من مايو غدا في مساحة البلد.

نقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 13-16 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 14-16 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا في باكو العاصمة.

وتتوقع الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي والرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتتوقع في أجواء بعض محافظات أذربيجان سماء رعدية وهطول مطر أحيانا وتكثف الهطول على بعض المحافظات الغربية وتساقط البرد وسقوط ضباب صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وفي الجبال بين 4-9 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

كما تنتظر الهيئة في جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية سماء رعدية وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتدادها الى 5-10 م / ث.

وتنتظر درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا.