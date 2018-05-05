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    زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.9 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 59 كم الساعة 03:26:31 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر
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