الأرصاد الجوية تنتظر ارتفاع الحرارة الى 30 مئوية نهاية الأسبوع

باكو، 5 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها لتوقعات ظروف الطقس ليوم السادس من مايو غدا الأحد على مساحة البلد.

نقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر في باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ضعيف ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا.

وتتوقع درجات الحرارة بين 13-16 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 14-16 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا في باكو.

وتنتظر الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 50-60 في المائة.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية وممطرة على بعض المناطق الشمالية الشرقية والشمالية والشمالية الغربية أحيانا وسقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وفي الجبال بين 7-12 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا.

وتتوقع على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء رعدية ومصحوبة بسماء ممطرة أحيانا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.