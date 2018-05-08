توقيع اتفاقية ضمن الرابطة الدولية "ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر"

باكو، 8 مايو، أذرتاج

انعقد اجتماع لاعضاء الرابطة الدولية " ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر" في الثامن من مايو اليوم في باكو.

وتم على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تنص على الاتفاق على التعريفات الموحدة لنقل القمح والفحم والتصديق عليها.

أفاد مراسل أذرتاج ان الاتفاقية موقع عليها من جانب شركات سكة حديد كازاخستان وسكة حديد أذربيجان وسكة حديد جورجيا ومرفأ أكطاو البحري الدولي وملاحة أذربيجان لبحر الخزر ومرفأ باكو البحري التجاري الدولي ومرفأ باطوم البحري وسكة حديد تركيا وسكة حديد أوكرانيا.

كما تبنت الرابطة الدولية قرارين ينص الى انضمام عضوين اثنين إليها وهما شركتا اناكلاي ديفيلوبمنت كونسورسيوم الجورجية وكوزمورترانسفلوت الكازاخستانية.