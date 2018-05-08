خفض تعريفات نقل حاويات الفحم والقمح في أراضي أذربيجان

باكو، 8 مايو، أذرتاج

قال جاود قربانوف إنه من الضروري وجود تعريفة موحدة مع تحديد مبدأ "نافذة موحدة" من اجل معالجة نقل الشحنات المختلفة من خلال ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

نقل مراسل أذرتاج عن قربانوف رئيس شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة قوله لصحفيين اليوم إن الغرض الرئيسي من ذلك تسوية التعريفات في إطار ممر النقل هذا وتحديد المواقيت وزيادة السرعة وغيرها.

وأضاف قربانوف "ان أذربيجان قد خفضت الأسعار خفضا معينا يشمل على جميع الأسعار المتعلقة بنقل حاويات القمح والفحم في أراضي أذربيجان. كما ان تركيا وأوكرانيا هما الأخريين قد وعدتا بخفضهما الأسعار."