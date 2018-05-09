افتتاح مؤتمر الموانئ العالمية لأول مرة في باكو

باكو، 9 مايو (أذرتاج).

انطلقت اليوم التاسع من مايو في باكو أعمال مؤتمر الموانئ العالمية (IAPH Baku 2018).

أفادت أذرتاج ان عدد الوفود المشاركة في مؤتمر الموانئ العالمية يسجل رقما قياسيا حيث يشارك فيه اكثر من 400 ممثل من الموانئ العالمية ومجتمعات الاعمال والشركات كبيرة لوجستية وملاحية من 65 بلدا في العالم منها الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين والهند واندونيسيا والفلبين واليابان وألمانيا وفرنسا واسبانيا. ينظم المؤتمر برعاية ميناء باكو التجاري البحري الدولي.

يحضر أعمال المؤتمر سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وإلوين ماساسايا رئيس أكبر مجموعة الموانئ في اندونيسيا IPC وزينو دي آغوستينو رئيس ميناء تريست، وغرانت قيلفيلان المدير العام لشركة New South Wales الأسترالية وخاديزا بالا عثمان المدير التنفيذي لإدارة الموانئ النيجيرية وغيرهم من الضيوف الرفيعي المستوى.

يشار الى ان مجلس المدراء لجمعية الموانئ العالمية (IAPH) اتخذ اثناء مؤتمرها السنوي في باناما عام 2016 قرارا عن تنظيم مؤتمرها القادم عام 2018 في باكو العاصمة الأذربيجانية. تتخذ الجمعية طوكيو مقرا لها وتجمع في عضويتها نحو 180 ميناء و140 مؤسسة معنية بالموانئ من 90 بلدا. تمتلك أعضاء المنظمة اكثر من 60 في المائة من حجم التجارة البحرية في العال وتراقب 80 في المائة من خطوط الطرق العالمية لنقل الحاويات. قد انعقدت المؤتمرات السنوية للمنظمة في لوس آنجيليس عام 2013 وسيدني عام 2014 وهامبورغ عام 2015 وباناما عام 2016 وبالي عام 2017.