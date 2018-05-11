فحص وتفتيش مكان عبادة غير مسجدي الشكل بقصبة بناء في ضاحية باكو

باكو، 11 مايو، أذرتاج

جرى في الحادي عشر من مايو اليوم فحص وتفتيش مكان عبادة غير مسجدي الشكل واقع بقصبة بناء في حي خزر للعاصمة باكو من اجل اكتشاف صحة بلاغ وارد حول انتهاك قواعد فعاليات المؤسسات الدينية وذلك بحضور مشترك عن موظفين عن اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية ووزارة الداخلية وجهاز امن الدولة والسلطة التنفيذية لحي خزر.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان اللجنة الحكومية ان عملية الفحص والتفتيش كشفت عن تنظيم اجتماعات دينية وسائر الطقوس الدينية واقامتها تنظيما وإقامة غير قانونيين في المكان المذكور بجانب خرق المواد ذات الصلة للقانون الأذربيجاني "في حرية الدين والاعتقاد".

وحرر محضر وصف الجريمة الإدارية المنتهكة وفقا للمادة الـ 2ر0ر515 من قانون المخالفات الإدارية من جانب موظفي اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية بحق بنيتوف كول وردي الله وردي الذي كان يؤدي الطقس الديني أداء غير قانوني لدى العنوان الانف ذكره وبعث به الى المحكمة.