توقع ظروف الطقس الممطرة والرياحية على مساحة البلد نهاية الأسبوع

باكو، 12 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس على مساحة البلد في الثالث عشر من مايو الغد الاحد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة يمكن اشتدادها أحيانا.

وتنتظر الهيئة درجات الحرارة بين 15-16 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 14-16 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتتوقع هبوط الضغط الجوي من المعيار الى 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتحتمل هبوب رياح شمالية غربية معتدلة في شواطئ أبشرون الشمالية سواحل سومغايت ونوخانه وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزاغولبا طول اليوم مع درجات الحرارة للمياه بين 13-14 مئوية.

وفي شواطئ أبشرون الجنوبية سواحل تركان وهوسان وساحل وشيخ تنتظر هبوب رياح شمالية غربية مع درجات الحرارة في مياه البحر بين 16-17 مئوية.

وتتوقع الهيئة سماء رعدية على بعض محافظات أذربيجان مصحوبة بهطول امطار منقطعة وتكثف الهطول على مناطق متفرقة الى سيول وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد أحيانا في بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا وفي الجبال بين 3-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء رعدية وممطرة أحيانا وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد أثناء الرعد.

وتتوقع درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.