باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 60-64 كم الساعة 01:48 بالتوقيت المحلي. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر

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