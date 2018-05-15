زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠١٨ [١١:٥٧]
باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 60-64 كم الساعة 01:48 بالتوقيت المحلي.
ولم يحس بهذه الهزة.
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