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    طائرة متجهة من لندن إلى مومباي تهبط اضطراريا في باكو بسبب تعطل محركها

    ١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    هبطت طائرة متجهة من لندن إلى مومباي اضطراريا في باكو بسبب تعطل محركها.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي أنه هبطت طائرة للخطوط الجوية البريطانية من طراز "Boeing-777" كانت تتجه من لندن إلى مومباي اضطراريا في باكو عاصمة أذربيجان بسبب توقف عمل محركها الثاني خلال رحلتها في الجو وعلى متنها نحو 214 شخصا (197 راكب و17 من أفراد الطاقم).

    تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة لهبوط الطائرة بعدها بسلام. في الساعة 06:29 بتوقيت باكو.

    مطار حيدر علييف بباكو مستعد لتقديم كافة المساعدات الضرورية الى الركاب وأفراد الطاقم وكذلك الدعم الفني للطائرة بطلب من شركة الخطوط الجوية البريطانية.

    يشار الى ان مطار حيدر علييف بباكو مزود بجميع أحدث أجهزة ومعدات الملاحة الجوية والأرضية. لذا تختار شركات الطيران مطار باكو الجوي في حالة الطوارئ.

    AZERTAG.AZ :طائرة متجهة من لندن إلى مومباي تهبط اضطراريا في باكو بسبب تعطل محركها
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