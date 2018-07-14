أول رحلة الخطوط الجوية التركية من مطار إسطنبول الثالث يقوم إلى أذربيجان

باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ستقوم أول رحلة الخطوط الجوية التركية من مطار إسطنبول الثالث إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن الموقع الإلكتروني "hurriyet.com.tr" على الإنترنت أن هذه الكلمات قالها المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي.

وفقا لكلماته، ستكون أول رحلة طيران داخلية من مطار إسطنبول الثالث الذي سيفتتح في أواخر أكتوبر إلى أنقرة وأما أول رحلة دولية فسيقوم إلى أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية.