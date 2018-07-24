1.45 مليار يورو رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث

باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ستكون رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث بمبلغ 1.45 مليار يورو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "airlinehaber.com" على الإنترنت أن هذه الكلمات قالها ممثل حزب العدالة والتنمية محمد موش.

قال إن الدولة ستحصل على رسوم الإيجار هذه للمطار الجديد لمدة 25 سنة.

يذكر أن أول رحلة من مطار إسطنبول الثالث ستسيّر إلى أذربيجان.