    • / اقتصاد

    اقتصاد


    1.45 مليار يورو رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث

    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ستكون رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث بمبلغ 1.45 مليار يورو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "airlinehaber.com" على الإنترنت أن هذه الكلمات قالها ممثل حزب العدالة والتنمية محمد موش.

    قال إن الدولة ستحصل على رسوم الإيجار هذه للمطار الجديد لمدة 25 سنة.

    يذكر أن أول رحلة من مطار إسطنبول الثالث ستسيّر إلى أذربيجان.

    AZERTAG.AZ : 1.45 مليار يورو رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٣٢]
    سكة حديد أذربيجان تزيد تعريفات قطارات الركاب والسريعة داخل البلد
    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
    ارتفاع عدد المسافرين جوا
    ٢٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:١٢]
    نقل اكثر من 140 الف طن من الشحن جوا
    ١٦.٠٧.٢٠١٨ [١٥‎:١٦]
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 1.4 مليار دولار
    1.45 مليار يورو رسوم الإيجار السنوية لمطار إسطنبول الثالث