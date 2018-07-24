سكة حديد أذربيجان تزيد تعريفات قطارات الركاب والسريعة داخل البلد

باكو، 24 يوليو، أذرتاج

أعلنت إدارة سكة حديد أذربيجان عن تغييرات في تعريفات أجر السير في قطارات الركاب والسريعة داخل ابلد ابتداء من 27 يوليو الجاري.

أفادت أذرتاج أن بيان الإدارة يوضح ان الإدارة قررت بزيادة تعريفات السير بنسبة 10 في المائة متوسطا في أجر المقاعد المحجوزة والمقصورات من قطارات الركاب والسريعة داخل البلد للمقاعد العليا والسفلى ومن نوع أس وي بغية تسوية الطلبات لها ابتداء من 27 يوليو الحالي.