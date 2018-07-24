الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد

باكو، 24 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 من يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا منقلبا غائما غير ممطرا أساسا مع احتمال هطول أمطار قصير الزمن الى الليل على بعض الأماكن ومصحوب بالرعد وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 23-26 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 32-34 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر مع احتمال الرعد في النصف الأول من اليوم بهطول أمطار قصيرة الوقت على مناطق القوقاز الصغرى وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 12-17 مئوية ليلا بين 20-25 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غائمة وغير ممطرة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.