نقل 1.2 مليون راكب بالسكك الحديد خلال أشهر يناير - يونيو

باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نقل 1277.4 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - يونيو لعام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 6.1 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2017 الماضي.

شهد شحن 334 عربة قطار وتفريغ 396 عربة قطار يوميا متوسطا.

وتم تنفيذ عمليات الشحن 12.4 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.9 آلاف طن باتجاه الغرب و0.8 ألف طن باتجاه الجنوب.