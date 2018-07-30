الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس المستقرة والمناسبة على نطاق البلاد

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 31 من يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطر وغائمة منقلبة إلى غيومة أحيانا وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-27 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 24-26 مئوية ليلا وبين 35-37 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وشرقية معتدلة وحرارة مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وشرقية معتدلة ودرجات مياه البحر 28-29 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 15-20 مئوية ليلا بين 25-30 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا.