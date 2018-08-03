    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد

    ٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 من أغسطس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا منقلبا غائما وصحابيا وغير ممطر وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-26 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

    وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا ممطرا مصحوبا بالرعد بهطول أمطار وكثافة الهطول على مناطق عدة وتساقط البرد على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

    وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غائمة وغير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد ومطر قليل الزمن صباحا ومساء على بعض المناطق الجبلية وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٢٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس المستقرة والمناسبة على نطاق البلاد
    ٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس المستقرة على نطاق البلاد
    ٢٥‎.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلاد
    ٢٤.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥‎٤]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد