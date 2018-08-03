الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا للغد على نطاق البلاد

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا منقلبا غائما وصحابيا وغير ممطر وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-26 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا ممطرا مصحوبا بالرعد بهطول أمطار وكثافة الهطول على مناطق عدة وتساقط البرد على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غائمة وغير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد ومطر قليل الزمن صباحا ومساء على بعض المناطق الجبلية وهبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.