الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض حرارة الطقس على نطاق البلاد

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون طقسا غير ممطر وهبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا عصرا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 33-35 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 45-55 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد عصرا وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد عصرا ودرجات مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر مع احتمال الرعد صباحا ومساء على بعض المحافظات الجبلية وهطول مطر وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 12-17 مئوية ليلا بين 23-28 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها عصرا أحيانا على مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.