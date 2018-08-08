الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض حرارة الطقس 3-5 درجات على نطاق البلاد وهطول أمطار غزيرة

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوما وهطول مطر صباحا ومساء على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 23-25 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 23-25 مئوية ليلا وبين 30-32 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا طول اليوم وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا طول اليوم ودرجات مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا ممطرا مع الرعد على بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر إلى أمطار غزيرة وتساقط البرد على مناطق عدة جبلية وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتحذر الهيئة ارتفاع منسوب مياه الأنهر مع احتمال فيضانات بأنهار القوقازين الكبرى والصغرى.

وتنتظر درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 12-17 مئوية ليلا بين 18-23 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا على مناطق عدة. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.