تخصيص 9ر47 مليون لتحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

تم تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لتمويل تحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رسم مرسوما في 8 أغسطس اليوم بشأن "تحديث أسطول الحافلات في مدينة باكو".

وينص المرسوم على تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لشراء 300 وحدة من حافلات الركاب من جانب وكالة باكو للمواصلات العامة.