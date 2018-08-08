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    تخصيص 9ر47 مليون لتحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:١١]

    باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

    تم تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لتمويل تحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو.

    أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رسم مرسوما في 8 أغسطس اليوم بشأن "تحديث أسطول الحافلات في مدينة باكو".

    وينص المرسوم على تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لشراء 300 وحدة من حافلات الركاب من جانب وكالة باكو للمواصلات العامة.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 9ر47 مليون لتحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو
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