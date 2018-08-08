تخصيص 9ر47 مليون لتحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:١١]
باكو، 8 أغسطس، أذرتاج
تم تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لتمويل تحديث أسطول حافلات المواصلات العامة في باكو.
أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رسم مرسوما في 8 أغسطس اليوم بشأن "تحديث أسطول الحافلات في مدينة باكو".
وينص المرسوم على تخصيص 47 مليونا و924 ألف مانات لشراء 300 وحدة من حافلات الركاب من جانب وكالة باكو للمواصلات العامة.
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