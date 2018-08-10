الأرصاد الجوية تتوقع حرارة الطقس 25 مئوية في العاصمة و30 مئوية ببعض الأقاليم للغد

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوما وغير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر ليلا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاعتدال نحو العصر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-22 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 20-22 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا طول اليوم وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا طول اليوم ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا ممطرا مع الرعد على بعض أماكن المحافظات وهطول مطر إلى أمطار غزيرة وكثافة الهطول على مناطق عدة ليلا وفجرا مع احتمال انقطاع الهطول تدريجيا نهارا وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وفي المناطق الجبلية 10-15 مئوية ليلا بين 17-22 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية صباحا في أجواء بعض الأراضي الجبلية وهطول مطر قليل الزمن وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أحيانا على مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.