نقل اكثر من 170 الف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم نقل 169 ألف و68 طنا من الشحن جوا خلال الفترة يناير - يوليو لعام 2018.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 8 آلاف و123 طن.
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