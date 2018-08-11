باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم نقل 169 ألف و68 طنا من الشحن جوا خلال الفترة يناير - يوليو لعام 2018. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 8 آلاف و123 طن.

AZERTAG.AZ : نقل اكثر من 170 الف طن من الشحن جوا

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