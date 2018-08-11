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    نقل اكثر من 170 الف طن من الشحن جوا

    ١١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٣٦]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم نقل 169 ألف و68 طنا من الشحن جوا خلال الفترة يناير - يوليو لعام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 8 آلاف و123 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل اكثر من 170 الف طن من الشحن جوا
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