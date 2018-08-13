زلزال في محافظة ليريك الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٢]
باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وقع زلزال بمحافظة ليريك الأذربيجانية في الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 25 كيلومترات من محطة يارديملي.
وشعر بالزلزال في مركز الزلزال حتى 3 درجات.
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