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    زلزال في محافظة ليريك الأذربيجانية

    ١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٢]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة ليريك الأذربيجانية في الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 25 كيلومترات من محطة يارديملي.

    وشعر بالزلزال في مركز الزلزال حتى 3 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة ليريك الأذربيجانية
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