باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج) وقع زلزال بمحافظة ليريك الأذربيجانية في الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 25 كيلومترات من محطة يارديملي. وشعر بالزلزال في مركز الزلزال حتى 3 درجات.

AZERTAG.AZ : زلزال في محافظة ليريك الأذربيجانية

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