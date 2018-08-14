رائحة الخريف من الهواء تنتشر

باكو، 14 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوم مع احتمال هطول مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق مصحوب بالرعد وهبوب رياح شمالية غربية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-24 مئوية ليلا وبين 25-28 مئوية نهارا .

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية صباحا في أجواء بعض المناطق وهطول مطر قليل الزمن وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها أثناء الرعد على مناطق عدة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابك سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول في أجواء بعض الأماكن إلى انقطاع الهطول مساء وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر على مناطق متفرقة.

وتتوقع درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على مناطق متفاوتة مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن إلى انقطاع الهطول نهارا وتدريجيا وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد في مناطق عدة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا.

وتنتظر سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن في مساحة محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى في بعض المناطق.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 14-19 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وفي الجبال بين 7-12 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء رعدية صباحا وعصرا على بعض المناطق وهطول مطر مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن إلى انقطاع الهطول نهارا وتدريجيا ابتداء من المحافظات الغربية وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على بعض الأماكن أحيانا.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية سماء ممطرة على بعض الأماكن مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وهبوب رياح شمالية شرقية .

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 21-24 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا وفي الجبال بين 11-16 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا.