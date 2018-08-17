الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على معظم مناطق البلد غدا

باكو، 17 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوم وغير ممطر أساسا وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتدادها أحيانا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-24 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا بشيه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 29-31 مئوية نهارا في باكو.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة ليلا وصباحا في أجواء بعض المحافظات الشمالية ونهارا في معظم المحافظات جوا رعديا وممطرا أحيانا إلى أمطار غزيرة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق. ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 20-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وفي الجبال بين 12-17 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية مساء في أجواء بعض المناطق الجبلية وهطول مطر قليل الزمن وهبوب رياح غربية يتوقع اشتدادها على مناطق عدة نهارا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابك صباحا ونهارا سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول في أجواء بعض الأماكن وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر على مناطق متفرقة. وتتوقع درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء رعدية ممطرة صباحا ونهارا وهطول مطر أحيانا على مناطق متفاوتة مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد في مناطق عدة. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

وتنتظر سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن في مساحة محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى في بعض المناطق. ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 15-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال رعد وهطول مطر أحيانا نهارا على بعض المناطق مع توقعات كثافة الهطول على بعض الأماكن وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد نهارا على بعض الأماكن أحيانا. وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية سماء ممطرة صباحا ونهارا على بعض الأماكن مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية تتوقع اشتدادها نهارا أحيانا. وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 20-22 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.