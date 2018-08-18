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    زلزال في محافظة ساليان الأذربيجانية

    ١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١١]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة ساليان الأذربيجانية في الساعة 10:33 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 38 كيلومترا.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة ساليان الأذربيجانية
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