زلزال في محافظة ساليان الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١١]
باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وقع زلزال بمحافظة ساليان الأذربيجانية في الساعة 10:33 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3 درجات.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان بعمق 38 كيلومترا.
ولم يحس بهذه الهزة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥٥]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
١٣.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٢]
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٣٦]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١١:٤٦]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٨]
١٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٧]
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٨]
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٢٦]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٢٦]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:١٣]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١١]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥٥]
١٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
١٨.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٣٠]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٧]
١٧.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٢٦]
١٥.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك