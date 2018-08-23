باشازاده: دعونا في صلاة العيد لبلدنا وشعبنا

باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

قال الحاج الله شكور باشازاده إننا دعونا الله في صلاة العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعدم نشوب الحروب في العالم وتحرير عاجل لاراضينا المحتلة وللمدافعين عن أرض الوطن والمرتحلين الى جوار ربهم والمقيمين الصلاة في هذا المسجد.

أفادت أذرتاج عن باشازاده رئيس الادارة الدينية لمسلمي القوقاز قوله لصحفيين إننا أحيينا في عيد الصلاة ذكرى الزعيم العام للشعب الاذربيجاني حيدر علييف وقد دعونا دعوات لبلدنا وشعبنا ونسأل الله ان يتقبل دعواتنا.

وتناول باشازاده الحجاج الاذربيجانيين هذا العام قائلا إنهم لا صعوبة لهم ويؤدون مناسك الحج في ارض الله الحرام متمنيا ان يعودوا الى ارض الوطن سالمين من الزيارة المقدسة.