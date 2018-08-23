    • / مجتمع

    مجتمع


    باشازاده: دعونا في صلاة العيد لبلدنا وشعبنا

    ٢٣.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    قال الحاج الله شكور باشازاده إننا دعونا الله في صلاة العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعدم نشوب الحروب في العالم وتحرير عاجل لاراضينا المحتلة وللمدافعين عن أرض الوطن والمرتحلين الى جوار ربهم والمقيمين الصلاة في هذا المسجد.

    أفادت أذرتاج عن باشازاده رئيس الادارة الدينية لمسلمي القوقاز قوله لصحفيين إننا أحيينا في عيد الصلاة ذكرى الزعيم العام للشعب الاذربيجاني حيدر علييف وقد دعونا دعوات لبلدنا وشعبنا ونسأل الله ان يتقبل دعواتنا.

    وتناول باشازاده الحجاج الاذربيجانيين هذا العام قائلا إنهم لا صعوبة لهم ويؤدون مناسك الحج في ارض الله الحرام متمنيا ان يعودوا الى ارض الوطن سالمين من الزيارة المقدسة.

    AZERTAG.AZ :باشازاده: دعونا في صلاة العيد لبلدنا وشعبنا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٨ [١٤:٥‎٥‎]
    لجنة المؤسسات الدينية تنظم مؤتمر "عملية باكو: الطوائف الدينية والمهام"
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٤٠]
    وفد المؤسسات الدينية الأذربيجاني يحيط الهيئات الدينية الامريكية علما ببيئة أذربيجان المتسامحة
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٣:٠٧]
    17 مايو غرة رمضان المبارك في أذربيجان
    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]
    فحص وتفتيش مكان عبادة غير مسجدي الشكل بقصبة بناء في ضاحية باكو
    باشازاده: دعونا في صلاة العيد لبلدنا وشعبنا