الأرصاد الجوية تتوقع 33 مئوية في العاصمة والى 37 مئوية في بعض المناطق الجهوية غدا

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غير ممطر أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 31-33 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-50 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية صباحا إلى هطول أمطار قصيرة الزمن على بعض مناطق المحافظات الشمالية والشرقية وهبوب رياح شرقية.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 20-25 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وفي الجبال بين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا.

وتتوقع درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق صباحا في أجواء محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 16-21 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية ممطرة وهطول مطر أحيانا على بعض المناطق صباحا.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا.

تنتظر الهيئة هبوب رياح شرقية على أقاليم الجمهورية.