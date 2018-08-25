الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة على نطاق البلد للغد

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 من أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غائما منقلبا وغير ممطر أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية ودرجات مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول أمطار في النصف الأول من اليوم على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا مع احتمال هطول أمطار في النصف الأول من اليوم على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد في أجواء محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 14-19 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا.

وفي محافظات أران المركزية يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سقوط ضباب على الجبال صباحا.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 19-22 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وفي الجبال بين 9-14 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

تنتظر الهيئة هبوب رياح شرقية على أقاليم الجمهورية.