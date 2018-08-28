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    زلزال في محافظة ليريك

    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٠]

    باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة ليريك الأذربيجانية في الساعة 16:57:14 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 5.1 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 15 كيلومترا من مدينة لنكران الأذربيجانية.

    وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3-4 درجات.

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة ليريك
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