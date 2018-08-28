زلزال ثان يضرب جنوب أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٤٥]
لنكران، 28 أغسطس، أذرتاج
ضرب زلزال ثان متتال جنوب البلد في 28 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن الهزات الأرضية الواقعة على بعد 12 كم جنوب غرب محطة لنكران لرصد الزلازل ضربت بقوة 7ر3 درجات.
وجاء في بيان المحطة أن الهزات شعر بها قرب البؤرة نحو 4 درجات وقرابة 3 درجات لدى مناطق سكنية قريبة.
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