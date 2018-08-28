زلزال ثالث متتال يضرب جنوب أذربيجان خلال نصف الساعة
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٣]
ليريك، 28 أغسطس، أذرتاج
ضرب زلزال ثالث متتال جنوب البلد في 28 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن الهزات الأرضية الواقعة على بعد 12 كم جنوب غرب محطة لنكران لرصد الزلازل ضربت بقوة 7ر3 درجات أراضي محافظة ليريك.
وجاء في بيان المحطة أن الهزات الواقعة في العمق البالغ 13 كم شعر بها لدى مناطق سكنية قريبة شعورا لا يذكر.
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