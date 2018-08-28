    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال ثالث متتال يضرب جنوب أذربيجان خلال نصف الساعة

    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٣]

    ليريك، 28 أغسطس، أذرتاج

    ضرب زلزال ثالث متتال جنوب البلد في 28 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الهزات الأرضية الواقعة على بعد 12 كم جنوب غرب محطة لنكران لرصد الزلازل ضربت بقوة 7ر3 درجات أراضي محافظة ليريك.

    وجاء في بيان المحطة أن الهزات الواقعة في العمق البالغ 13 كم شعر بها لدى مناطق سكنية قريبة شعورا لا يذكر.

    AZERTAG.AZ :زلزال ثالث متتال يضرب جنوب أذربيجان خلال نصف الساعة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٤٥‎]
    زلزال ثان يضرب جنوب أذربيجان
    ٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٠]
    زلزال في محافظة ليريك
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٨ [١٤:١٢]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة على نطاق البلد للغد
    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٣٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع 33 مئوية في العاصمة والى 37 مئوية في بعض المناطق الجهوية غدا
    زلزال ثالث متتال يضرب جنوب أذربيجان خلال نصف الساعة