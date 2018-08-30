الأرصاد الجوية: كمية الغبار الداخلة من تركمانستان تتجاوز 20% عن المعيار الصحي

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجاوز كمية الغبار في أجواء أذربيجان عن المعيار الصحي في 30 أغسطس اليوم نتيجة متابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن سبب هذا يرجع إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من الليلة.

وجاء في البيان أن المؤشرات عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء سجلت تجاوز كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون عند الساعة 07.00 صباح اليوم قدر 20 في المائة عن المعيار الصحي.

وتتوقع الهيئة استمرار ظروف الطقس الملوثة في غضون يومين اثنين.