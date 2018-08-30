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    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في الهواء تتجاوز المعيار الصحي 3 مرات إلى الساعة 10:00

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٠١]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجاوز كمية الغبار في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون عن المعيار الصحي في 30 أغسطس اليوم بمتابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن المؤشرات الواردة عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء تدل على تجاوز كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون عند الساعة 10.00 صباح اليوم قدر 3 مرات عن المعيار الصحي.

    وعزت الهيئة في البيان سبب هذا التلوث إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من الليلة.

    وشددت إدارة المتابعة والمراقبة فعالياتها بهذا السبب خاصة في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وتصدر بيانات كل 3 ساعات.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية: كمية الغبار في الهواء تتجاوز المعيار الصحي 3 مرات إلى الساعة 10:00
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