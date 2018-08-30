الأرصاد الجوية: كمية الغبار في أجواء العاصمة ما زالت نامية منذ الصباح لتعتدي المعيار الصحي 6 مرات

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اعتداء كمية الغبار في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون حدود المعيار الصحي في 30 أغسطس اليوم بمتابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن المؤشرات الواردة عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء تدل على اعتداء كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون الى الساعة 19.00 من اليوم حدود المعيار الصحي اكثر من 6 مرات.

وعزت الهيئة في البيان سبب هذا التلوث إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من الليلة.

يذكر أن مؤشرات كمية الغبار في الهواء كانت أكثر من المعيار الصحي قدر 3 مرات إلى الساعة 10.00 وقدر 4ر5 مرات إلى الساعة 13.00 وقدر 6ر5 مرات إلى الساعة 16.00 من اليوم.

وشددت إدارة المتابعة والمراقبة فعالياتها بهذا السبب خاصة في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وتصدر بيانات كل 3 ساعات.