    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في أجواء العاصمة ما زالت نامية منذ الصباح لتعتدي المعيار الصحي 6 مرات

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اعتداء كمية الغبار في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون حدود المعيار الصحي في 30 أغسطس اليوم بمتابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن المؤشرات الواردة عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء تدل على اعتداء كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون الى الساعة 19.00 من اليوم حدود المعيار الصحي اكثر من 6 مرات.

    وعزت الهيئة في البيان سبب هذا التلوث إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من الليلة.

    يذكر أن مؤشرات كمية الغبار في الهواء كانت أكثر من المعيار الصحي قدر 3 مرات إلى الساعة 10.00 وقدر 4ر5 مرات إلى الساعة 13.00 وقدر 6ر5 مرات إلى الساعة 16.00 من اليوم.

    وشددت إدارة المتابعة والمراقبة فعالياتها بهذا السبب خاصة في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وتصدر بيانات كل 3 ساعات.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية: كمية الغبار في أجواء العاصمة ما زالت نامية منذ الصباح لتعتدي المعيار الصحي 6 مرات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٤]
    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في الهواء تسجل ارتفاعا منذ الصباح لتتجاوز المعيار الصحي 6ر5 مرات
    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٠١]
    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في الهواء تتجاوز المعيار الصحي 4ر5 مرات إلى الساعة 13:00
    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة والممطرة على بعض المناطق الجهوية للغد
    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٠١]
    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في الهواء تتجاوز المعيار الصحي 3 مرات إلى الساعة 10:00
    الأرصاد الجوية: كمية الغبار في أجواء العاصمة ما زالت نامية منذ الصباح لتعتدي المعيار الصحي 6 مرات