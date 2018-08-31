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    زلزال في محافظة صابر آباد

    ٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٣١]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بمحافظة صابر آباد الأذربيجانية في الساعة 10:24:45 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3.1 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في محافظة صابر آباد الأذربيجانية على بعد 33 كيلومترا جنوب شرق من محطة شيروان.

    كان مركز الزلزال بعمق 55 كيلومترا.

    ولم يحس بهذه الهزة.

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