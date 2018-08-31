الأرصاد الجوية: كمية الغبار تتجاوز قدر مرتين عن المعيار الصحي

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجاوز كمية الغبار في أجواء أذربيجان عن المعيار الصحي في 31 أغسطس اليوم نتيجة متابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية منذ الأمس.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن سبب هذا يرجع إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من ليلة البارحة.

وجاء في البيان أن المؤشرات عن محطات المراقبة الآلية والثابتة لقياس جودة الهواء سجلت تجاوز كمية الغبار في باكو وشبه جزيرة أبشرون عند الساعة 18.00 من اليوم قدر 8ر1-2 مرتين عن المعيار الصحي.

يذكر أن كمية الغبار اعتدت المعيار الصحي إلى الساعة 15.00 عصر اليوم قدر 6ر1 مرة.

وتتوقع الهيئة استمرار ظروف الطقس الملوثة في غضون يومين اثنين.