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    كمية الغبار في أجواء باكو في حدود المعيار الصحي

    ٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

    قالت عميرة تقييفا إن كمية الغبار في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون عادت إلى ما هو داخل حدود المعيار الصحي.

    نقل مراسل أذرتاج عن تقييفا رئيسة قسم التوعية البيئية والعلاقات العامة بوزارة البيئة والثروة الطبيعية قولها " إن كثافة الغبار في الأجواء في 31 أغسطس كانت أكثر من المعيار الصحي ضعفين ونتائج المتابعات والمراقبات تشير إلى أن كمية الغبار في الجو في حدود المعيار الصحي".

    هذا وسبق أن أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن سبب هذا يرجع إلى دخول دخان غباري بتيارات رياح شرقية وجنوبية تهب من تركمانستان إلى مساحة البلد ابتداء من ليلة الأول من الأمس واستمرت إلى ليلة 1 سبتمبر اليوم.

    يذكر أن اعلى مؤشر لكمية الغبار في الهواء سجل في 30 أغسطس حيث تجاوزت الكمية عن المعيار الصحي قدر 6 مرات.

    AZERTAG.AZ :كمية الغبار في أجواء باكو في حدود المعيار الصحي
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